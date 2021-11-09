Сильная головная боль и тошнота - самые частые признаки мигрени

С головной болью сталкивается каждый человек. Причин ее может быть множество. Но боль, которая бывает при мигрени, заслуживает особого внимания. О симптомах этой болезни, о том, почему мигрень нельзя лечить спазмолитиками и как предупредить приступы, рассказывает врач-невролог Татьяна Скороходова.

Ученые до сих пор не могут назвать причину мигрени. Говорят, что это болезнь аристократов и гениев. Многие известные люди страдали этим недугом (Юлий Цезарь, Петр Чайковский, Антон Чехов, Эдгар По), но это, к сожалению, не облегчает состояние.

Симптомы мигрени

"Считается, что чаще всего развивается мигрень у женщин. Боль всегда носит односторонний характер, - объясняет доктор, - затрагивает височную область, участок глазницы, части лба и носит пульсирующий характер".

К сильнейшей головной боли присоединяется тошнота, которая может переходить в рвоту иногда многократную. Человека может раздражать яркий свет, беспокоить шум в ушах, головокружение.





Сонливость, невозможность сосредоточиться на деле или наоборот повышенная активность, бессонница больше характерны для мигрени у мужчин. В группу риска входят молодые люди 18-25 лет, с возрастом частота приступов уменьшается.



Пусковой механизм приступа мигрени

"В начале развития приступа происходит спазм сосудов, - рассказывает Татьяна Скороходова. - Сосуды сужаются, а потом расширяются, что приводит к застою крови в сосудистом русле. При этом высвобождается большое количество биологически активных веществ, которые и объясняют нетерпимую боль".

Видеоверсию интервью с Татьяной Скороходовой можно посмотреть здесь

Многие люди в поисках заветной таблетки от мигрени сразу же берутся за спазмолитики. Это в корне неверное решение. Спазмолитики еще больше расширят и без того уже расширенные сосуды. Поэтому они не только не снимают головную боль при мигрени, но и, наоборот, усиливают ее.





В современной медицине существует грамотный подход в лечении мигрени. Есть группа препаратов, которые снимают болевой синдром, и средства для лечения, то есть базовая терапия.

Принципы лечения мигрени

Длительность приступа может быть разная: от короткого, который длится от двух часов, до длинного, который растягивается на несколько суток. Поэтому врачи рекомендуют принять препарат от мигрени в самом начале головной боли, не ждать, пока она разовьется и станет интенсивной.

Многие пациенты совершают ошибку, думают, что боль пройдет без таблетки, и ждут, когда приступ исчезнет сам, но этого никогда не произойдет.

Если под рукой есть нестероидные противовоспалительные препараты, можно воспользоваться ими. Чаще всего врачи рекомендуют принимать группу триптанов - целенаправленные и эффективные препараты от мигрени.

Триптаны - лекарства от мигрени быстрого действия. Они сужают сосуды головного мозга и убирают тошноту, рвоту, головокружение, которые часто присоединяются к приступу.

Профилактика приступов мигрени

Многие пациенты задаются вопросом: как лечить мигрень? Но для нашего организма действенней будет не лечить приступы, а предупредить их и сделать все, чтобы не столкнуться с ними в будущем.

Старайтесь избегать умственных и эмоциональных нагрузок, стрессов. Конфликтные ситуации и постоянные задержки на работе - провокаторы приступа мигрени.

Высыпайтесь. К сожалению, у большинства современных людей сон недостаточный и некачественный. Нарушение режима сна влияет на развитие приступа мигрени.

Питайтесь правильно. Исключите из своего рациона продукты, содержащие тирамин - прямой источник боли при мигрени.





И дело не в количестве употребляемых продуктов, а в самом факте - пара орешков и кусочек сыра могут стать пусковым механизмом для возникновения приступа.

Избегайте окружающих вас провокаторов. Резкие запахи, громкие звуки и яркий свет влияют на зарождение болевого приступа. С атмосферными явлениями бороться мы не сможем, остается приспосабливаться к облачности, ветру и осадкам.

Гуляйте на свежем воздухе. Прогулки необходимы для нормальной циркуляции крови и достаточного поступления кислорода в организм.

Употреблять в пищу продукты, в которых содержится триптофан. Это предшественник серотонина, недостаток которого, запускает механизм развития боли. Поэтому включайте в свой рацион овсяную кашу, красную икру, бананы, морскую рыбу, яичные белки, грибы.

Наследственный фактор. Замечено, люди, чьи родители страдают мигренью, могут заболеть в более раннем возрасте.

Связь с менструальным циклом. Некоторые пациенты отмечают развитие приступов во время овуляции или же в конце цикла.

Эти рекомендации действительно дают положительный и длительный эффект, и в будущем помогут намного реже встречается с приступами мигрени. Следите за своим самочувствием и будьте здоровы!