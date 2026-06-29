Врачи выписали двоих детей, пострадавших от атаки БПЛА ВСУ в Брянской области

Ребята, пострадавшие от атаки БПЛА ВСУ в Брянской области, находятся в отделении РНПЦ детской хирургии в удовлетворительном состоянии. Сегодня у двоих из них состоялась выписка. Такую информацию предоставило Министерство здравоохранения Беларуси.

В РНПЦ детской хирургии полторы недели назад привезли 5 пострадавших детей. Напомним, что один из них находился в тяжелом состоянии. Врачи провели оперативное вмешательство. Было задействовано около 30 специалистов: детские хирурги, лор, челюстно-лицевые хирурги, травматологи и психологи. Сегодня произошел долгожданный результат - двое маленьких пациентов уже выписали. Их состояние оценивают как удовлетворительное, они отправляются в Гомельскую область.

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Добавим, что один ребенок остается под наблюдением в РНПЦ детской хирургии. Еще двое были перевезены в 6-ю городскую клиническую больницу Минска, где их лечение продолжается под присмотром опытных врачей.

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:

"Один ребенок остается у нас. Периодически ему проводятся хирургические, терапевтические мероприятия, связанные с травмой, полученной в Брянской области. Ребенок находится в палате, он в удовлетворительном состоянии, но особенности травмы вызывают необходимость периодически проводить хирургические манипуляции".

Папа пострадавшего мальчика Александр Матюшенко поблагодарил администрацию учреждения здравоохранения, врачей и весь медперсонал за то, что дети здоровы и едут домой. "Все проведенные операции прошли успешно. Большое им спасибо", - выразил слова благодарности мужчина.

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Ярослав Матюшенко, пострадавший:

"Я выздоровел и еду домой. Настроение супер, уже ничего не болит. Дома буду отдыхать, есть шаурму, плавать, танцевать и устраивать дома дискотеку".

Также отметим, что Министерство здравоохранения совместно с РНПЦ детской хирургии предложило детям в дальнейшем полный курс медицинской реабилитации. Состояние взрослого пациента, который находился в военном госпитале, оценивается как стабильное, он уже идет на поправку. В скором времени будет выписка.

Белорусские врачи продолжают оказывать пострадавшим медицинскую помощь в полном объеме.