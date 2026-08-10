Здоровье с первых минут: как технологии и труд неонатологов спасают жизни самым маленьким пациентам

В системе здравоохранения особые акценты ставятся на жизни и здоровье самых юных пациентов - новорожденных. Белорусские врачи выхаживают детей с экстремально низкой массой тела. Еще несколько лет назад шансов на спасение у таких малышей практически не было. Комплексный подход к лечению позволяет не только сохранить жизнь, но и снизить риск осложнений в будущем.

Беларусь находится в числе стран с одним из самых низких показателей младенческой смертности - это один из главных индикаторов качества медицины. Здесь система показывает стабильный результат. Страна входит в топ международных рейтингов как комфортное место для рождения и воспитания детей. Такой результат достигают в связке: родители, врачи и технологии.

Ирина Крастелева, главный внештатный специалист по неонатологии Министерства здравоохранения Беларуси:

"Мы уделяем огромное внимание абилитации - то есть созданию таких условий, чтобы ребенок не стал инвалидом, чтобы он хорошо социализировался к трем годам и пошел в садик, как все дети. Недоношенного малыша еще надо вырастить до этого состояния. Поэтому сегодня мы упор делаем не только на спасение жизни младенца и оказание ему неотложной помощи, но и на то, как дальше этот ребенок будет расти".

Особое внимание уделяют самым маленьким пациентам. Речь идет о детях, которые рождаются с экстремально низкой массой тела - иногда менее 1 кг.

История одного из чудес уникальна. Ева родилась на 25-й неделе весом всего 680 г. Спустя 2 месяца беспрерывного лечения в РНПЦ "Мать и дитя" Ева с мамой выписываются.

Еще раз подтвердим профессионализм врачей. Настя родилась с тяжелой асфиксией - это опасное для жизни острое удушье. Критическое состояние малыша требовало незамедлительной помощи, здесь важна каждая секунда.

"Роды протекали вполне неплохо, но в конце что-то, возможно, пошло не так. В такой момент у ребенка произошло кислородное голодание", - рассказала мама Насти.

Сегодня в Беларуси выхаживают даже самых маленьких пациентов. За каждой такой историей - технологии, опыт врачей и огромная работа, которая дает результат: все больше детей получают шанс на полноценную жизнь.