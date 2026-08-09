Женское здоровье - приоритет: как в Гомеле выстраивают систему борьбы с онкозаболеваниями

"Здоровье женщины - здоровье нации" - этот тезис выполняется неукоснительно. Беларусь достигла высоких результатов в ранней диагностике онкологических заболеваний: рака молочной железы и патологий шейки матки.

Женское здоровье - стратегический приоритет государства. Особое внимание уделяется борьбе с онкозаболеваниями. Гомель - одна из опорных точек системы. Уже почти четверть века здесь работает РНПЦ радиационной медицины и экологии человека.

Более 20 лет назад центр был создан после чернобыльской катастрофы, но давно вышел далеко за рамки одной специализации. Сегодня - это многопрофильное медучреждение: от офтальмологии до кардиологии. Ежегодно здесь выполняется около 6,5 тыс. сложнейших операций, включая трансплантацию органов.

Анжелика Жарикова, директор РНПЦ радиационной медицины и экологии человека:

"15 марта 2026 года на базе нашего учреждения были открыты койки медицинской реабилитации для женщин Гомельского региона (это районы Полесского региона, а также часть районов, которые пострадали от аварии на ЧАЭС). Женщины проходят раннюю и позднюю реабилитацию после перенесенного комплексного лечения по поводу заболеваний молочной железы и мочеполовой системы".

Победить болезнь - половина пути, вторая половина - вернуться к обычной жизни. Отдельным и не менее важным этапом является реабилитация. Пациентам нужна помощь не только физически, но и эмоционально.

Дмитрий Чечетин, инструктор-методист физической реабилитации РНПЦ радиационной медицины и экологии человека:

"У нас проходит полностью курс реабилитации. Он длится от 14 до 18 дней и включает 4 процедуры: лечебная гимнастика, пальчиковая гимнастика, механотерапия и гидрокинезотерапия".

За стенами здания находится не просто медучреждение, а часть государственной стратегии. Здесь соединились наука, технологии и человеческая история - история женщин, которые получили шанс на полное выздоровление. Таких историй в Беларуси становится все больше.

"Я столкнулась с раком молочной железы в 2024 году. Новость меня шокировала, но близкие поддерживали. После сложной операции самое главное - нужно собраться. У всего есть год спустя, нужно просто не оглядываться", - поделилась пациентка Наталья.

Государство не просто финансирует лечение, оно выстраивает всю цепочку: профилактика, бесплатный скрининг, современная диагностика, высокотехнологичное лечение и полноценная реабилитация. Как подтверждает статистика, чем раньше выявлена болезнь, тем выше шанс на жизнь.

"Злокачественное новообразование - это такая патология, которая проявляет себя только тогда, когда она уже, к сожалению, на далеко зашедших стадиях", - отметил врач-онколог-хирург РНПЦ радиационной медицины и экологии человека Юрий Силивонец.

В Беларуси действует госпрограмма из нескольких видов скрининга, в том числе рака молочной железы, шейки матки и колоректального рака. Эффект в масштабах страны конкретный.

Только в 2025 году раннюю диагностику рака молочной железы прошли около 190 тыс. белорусок, и в 85,1 % случаев болезнь нашли на ранней стадии. Кроме того, проводится и скрининг патологий шейки матки, более 99 % случаев выявляют на первых стадиях.

Важнейший принцип - оказать медпомощь каждому, кто в этом нуждается. Даже, если речь идет о самых отдаленных уголках Беларуси.

В агрогородке Судково в Гомельской области традиционно работает выездная мультидисциплинарная бригада специалистов из РНПЦ радиационной медицины и экологии человека совместно с профессорско-преподавательским составом Гомельского государственного медицинского университета. Такая работа в связке особенно важна.

Выездные бригады РНПЦ осматривают в год около 11 тыс. жителей, проживающих на всех территориях, которые наиболее пострадали от аварии на ЧАЭС. Ключевая цель такой работы - ранняя диагностика. В Год белорусской женщины акценты ставят и на скрининг состояния именно женского населения.

Василий Артемьев, заведующий амбулаторией врача общей практики в аг. Судково:

"Конкретно сейчас мы можем выявить провести диагностику заболеваний щитовидки, молочной железы, органов малого таза, а также провести диагностику и дать консультации пациентам с кардиологической и терапевтической патологиями".

Такие выезды традиционны. Специалисты проводят скрининг не только в поликлинике и сельских амбулаториях, но и на предприятиях.

Инфраструктура также растет. Например, в Гомеле продолжается строительство нового корпуса областного клинического онкологического диспансера. На данном этапе здесь возведено 4 этажа, всего планируется 7. Масштабы объекта впечатляют не только по объему выполненной или предстоящей работы, но, в первую очередь, по значимости и важности. Здесь появится еще больше возможностей для оказания качественной медицинской помощи.

Финал крупнейшей стройки в разрезе оказания помощи онкобольным - создание интеллектуального ядра хирургической помощи нового поколения.

Наталья Тишкова, главный врач Гомельского областного клинического онкологического диспансера:

"Блок интенсивной терапии и реанимации будет оснащен современными системами мониторинга жизненно важных функций организма человека, аппаратами ИВЛ экспертного класса".

В Год белорусской женщины вопрос женского здоровья звучит особенно громко. У каждой есть возможность пройти обследование и получить помощь. Для этого созданы все условия. Важно помнить - ранняя диагностика спасает жизни. Сделать первый шаг можно уже сегодня.