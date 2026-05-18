"Зеленской в ближайшее время не предъявят обвинения" - Василец

Антикоррупционные расследования в Украине все больше напоминают инструмент политического давления. Эксперты считают, что громкие информационные вбросы и новые подозрения могут использоваться не только для борьбы с коррупцией, но и для контроля над украинской политической элитой и усиления давления на ближайшее окружение Зеленского.

Дмитрий Василец, украинский общественный деятель, глава политической партии "Держава", считает, что сейчас Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) дозировано вбрасывает информацию, чтобы оказывать давление на украинские власти.

Но, по его словам, обвинения жене Зеленского пока не предъявят.

"Полагаю, подозрения к жене Зеленского будут максимально оттягивать, потому что это нанесет очень серьезный имиджевый урон самим оккупационных властям в Украине и, собственно, бросит тень на Вашингтон и Лондон. Поэтому я бы не стал рассчитывать на то, что Зеленской в ближайшее время предъявят подозрения, это все-таки отложат, я думаю, в очень долгий ящик", - сказал Дмитрий Василец.