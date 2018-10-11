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11 человек подозревают в браконьерстве
11.10.2018
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11 человек подозревают в браконьерстве11.10.2018
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11 человек подозревают в браконьерстве
Легальная, на первый взгляд, охота может обернуться для ее участников уголовным процессом, фигурантами которого рискуют стать 11 человек. Компаньонов подозревают в браконьерстве. Эта запутанная история из Столбцовского района. Причем начиналось все вполне законно. Но дальше что-то пошло не так. Мужчины получили путевку на охоту, а также разрешение на добычу двух косуль и лося-сеголетка. Но в качестве трофея госинспекторам они предъявили лишь одну подстреленную дичь. В том, что еще одну особь охотники утаили, у стражей флоры и фауны сомнений не было. Не было в этом и проблемы до определенного момента, когда мужчины решили скрыть добычу. О мотивах такого, казалось бы, странного поступка узнала Елизавета Лакотко.
На промысел в угодья Столбцовского района приехали 11 охотников, вполне приличных. Сначала товарищи получили путевку, а после и разрешение на добычу двух косуль и лося-сеголетка. В итоге досуг в лесу принес два трофея, однако защитникам флоры и фауны показали лишь одну особь косули. Казалось бы, что противозаконного, но в Госинспекции объяснили.
Обследовав маршрут, по которому передвигались охотники, защитники леса нашли спрятанную дичь. Она лежала под деревом, прикрытая ветками. Это была туша второй косули.
Если прибегнуть к арифметике, то можно сосчитать, что у охотников было разрешение на добычу двух косуль. По сути, они ничего не нарушили до момента обмана госинспекторов. Дело в том, что за каждую подстреленную особь нужно было внести оплату. В данном случае 50 рублей со всей группы.
Именно нежелание платить и стало причиной лжи. Теперь вместо 50-ти рублей любителям мужского хобби придется возместить почти три тысячи. Это вред, причиненный природе. У всех участников охоты изъяты ружья для направления на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.