11 человек подозревают в браконьерстве

Легальная, на первый взгляд, охота может обернуться для ее участников уголовным процессом, фигурантами которого рискуют стать 11 человек. Компаньонов подозревают в браконьерстве. Эта запутанная история из Столбцовского района. Причем начиналось все вполне законно. Но дальше что-то пошло не так. Мужчины получили путевку на охоту, а также разрешение на добычу двух косуль и лося-сеголетка. Но в качестве трофея госинспекторам они предъявили лишь одну подстреленную дичь. В том, что еще одну особь охотники утаили, у стражей флоры и фауны сомнений не было. Не было в этом и проблемы до определенного момента, когда мужчины решили скрыть добычу. О мотивах такого, казалось бы, странного поступка узнала Елизавета Лакотко.

На промысел в угодья Столбцовского района приехали 11 охотников, вполне приличных. Сначала товарищи получили путевку, а после и разрешение на добычу двух косуль и лося-сеголетка. В итоге досуг в лесу принес два трофея, однако защитникам флоры и фауны показали лишь одну особь косули. Казалось бы, что противозаконного, но в Госинспекции объяснили.

Обследовав маршрут, по которому передвигались охотники, защитники леса нашли спрятанную дичь. Она лежала под деревом, прикрытая ветками. Это была туша второй косули.

Если прибегнуть к арифметике, то можно сосчитать, что у охотников было разрешение на добычу двух косуль. По сути, они ничего не нарушили до момента обмана госинспекторов. Дело в том, что за каждую подстреленную особь нужно было внести оплату. В данном случае 50 рублей со всей группы.