В нем содержалось более 13 кг опасного наркотического средства - маковой соломы. Завершено расследование громкого уголовного дела группировки, которая занималась поставками запрещенных семян на территорию Беларуси. Ввозить сырье для приготовления опия наркосиндикат начал еще в 2015 году. По информации правоохранителей, в группировке действовала система четкого распределения обязанностей. Пока одни привозили мак из-за границы, другие участники группы занимались приготовлением опия и его реализацией. Всего по этому уголовному делу было задержано более 40 человек. Сейчас всем им предъявлены обвинения. Материалы изучил Юрий Шевчук.



Первые поставки мака в Беларусь состоялись еще в 2015 году. С тех пор участников группы становилось все больше, а объемы контрабанды мака росли. О масштабе деятельности наркосиндиката говорит хотя бы то, что в результате спецоперации из незаконного оборота было изъято более 15 тонн мака, содержащего в себе более 13 кг опасного наркотического средства – маковой соломы. Стоимость партии оценивается в полтора миллиона рублей.



По информации правоохранителей, каждому участнику наркосиндиката была отведена своя роль. Так, общее руководство, распределение обязанностей внутри основной организации, ценообразование и контроль над доходами осуществлялись 48-летним идейным вдохновителем схемы. Остальные участники вовлекали в преступную деятельность новых лиц, создавали нижестоящие организованные группы и выстраивали четкую иерархию внутри их: обучали приемам конспирации, а также осуществляли контроль над их соблюдением.



Как правило, мак на законспирированные склады доставлялся из Украины и России. Уже в Беларуси смесь расфасовывалась сбытчиками на разовые дозы и реализовывалась. Изначально товар перемещали через пункты пропуска под видом пищевых добавок по поддельным документам, а спустя некоторое время поставки начали проходить и по лесным тропам без официального пересечения границы. За время расследования уголовного дела было установлено более полусотни эпизодов сбыта наркотических средств. Задержан 41 человек, возраст фигурантов - от 20 до 55 лет. Всем им уже предъявлены обвинения.



Незаконный оборот наркотиков, в том числе и перемещение через границу, незаконная предпринимательская деятельность и незаконное пересечение государственной границы - по таким статьям Следственным комитетом в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела. За время следствия было опрошено более 200 свидетелей. Все подозреваемые заключены под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.



