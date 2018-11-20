Вечная проблема по классику. Драма между поколениями похлеще, чем у Тургенева произошла в агрогородке Заширье Ельского района. 33-летний молодой человек подозревается в убийстве родителей. По предварительным данным, он сначала несколько раз ударил ножом отца, а позже под горячую руку сына попала и мать. От полученных ран мужчина погиб на месте происшествия, а женщина скончалась в больнице. Кстати, сам подозреваемый тоже травмирован. Следователи предполагают, что он сам себя несколько раз ударил ножом. В бессознательном состоянии мужчина был госпитализирован.