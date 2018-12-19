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44-летний житель Полоцка вымогал у своих любовниц деньги за ночь любви
19.12.2018
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44-летний житель Полоцка вымогал у своих любовниц деньги за ночь любви
За удовольствие надо платить. По всей видимости, такой жизненной позиции придерживался 44-летний житель Полоцка, вымогавший у своих любовниц деньги за ночь любви. Мужчина знакомился с дамами в возрасте от 30 до 40 лет. Новоиспеченных подруг ловелас приглашал к себе домой, где отношения приобретали интимный характер. После любовных утех полоцкий Казанова сообщал своим партнершам, что их близость записана на видеокамеру, и дабы ролик не стал достоянием общественности, женщина должна заплатить. Как правило, стоимость за запись варьировалась от 400 до 500 рублей. Причем в счет платежа оператор-самоучка принимал и драгоценные вещи. Таким образом злоумышленник вымогал деньги у женщин на протяжении двух лет.
Сейчас правоохранители выясняют, есть ли еще пострадавшие от деятельности подозреваемого.