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6 человек пострадали в результате лобового столкновения в Миорском районе

18.10.2018

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6 человек пострадали в результате лобового столкновения в Миорском районе

"Ауди 100" оказалась на встречной полосе и врезалась в "Фольксваген-Пассат". ДТП случилось около деревни Горки, среди травмированных есть ребенок. Обстоятельства аварии выясняют следователи и дорожная милиция. 

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