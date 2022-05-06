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С днем Победы! | История об отваге и раннем взрослении

06.05.2022

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С днем Победы! | История об отваге и раннем взрослении

Герои ролика - Ангелина Нечипоренко (19 лет) и ее прабабушка Александра Дмитриевна Моисеенко. В семилетнем возрасте помогала раненым солдатам. Сама же много времени провела в землянке без еды и воды, слыша постоянные взрывы от мин и снарядов. И только спустя много лет она смогла поделиться воспоминаниями о войне со своими потомками.

С днем Победы!

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