С днем Победы! | История об отваге и раннем взрослении

Герои ролика - Ангелина Нечипоренко (19 лет) и ее прабабушка Александра Дмитриевна Моисеенко. В семилетнем возрасте помогала раненым солдатам. Сама же много времени провела в землянке без еды и воды, слыша постоянные взрывы от мин и снарядов. И только спустя много лет она смогла поделиться воспоминаниями о войне со своими потомками.