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С днем Победы! | История о твердости духа и вере в себя

06.05.2022

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С днем Победы! | История о твердости духа и вере в себя

Герои ролика - Арсений Шаховский (17 лет) и его прабабушка Дора Трофимовна Прудникова. Служила в женском артиллерийском полку. Старалась не рассказывать детям и внукам об ужасах войны, пережитой боли, страхе и потере боевых товарищей. В память о службе в полку называла кошку Миной.

С днем Победы!

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