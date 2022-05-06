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С днем Победы! | История о твердости духа и вере в себя
06.05.2022
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С днем Победы! | История о твердости духа и вере в себя06.05.2022
С днем Победы! | История о подростке, защищавшем Родину в рядах Красной армии06.05.2022
С днем Победы! | История об отваге и раннем взрослении06.05.2022
С днем Победы! | История о том, с какими страшными ранами человек прожил всю жизнь06.05.2022
С днем Победы! | История о простреленной шинели и чудом выжившем солдате06.05.2022
С днем Победы! | История о пулеметчике, который несмотря на ранение все равно рвался на фронт06.05.2022
С днем Победы! | История о том, чего стоили боевые ордена и медали06.05.2022
С днем Победы! | История о чудесном спасении солдата и подвигах медсестер06.05.2022
С днем Победы! | История о твердости духа и вере в себя
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Герои ролика - Арсений Шаховский (17 лет) и его прабабушка Дора Трофимовна Прудникова. Служила в женском артиллерийском полку. Старалась не рассказывать детям и внукам об ужасах войны, пережитой боли, страхе и потере боевых товарищей. В память о службе в полку называла кошку Миной.