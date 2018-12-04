Экономика дня | Аудиторская палата в случае её создания выступит единым органом самоуправления

Аудиторская палата в случае её создания выступит единым органом самоуправления аудиторских организаций.

С 1 января 2019 г. физлица смогут обращаться для подачи налоговой декларации по подоходному налогу в любую налоговую на территории страны.

Внесения изменений в Налоговый кодекс будут проводиться не чаще, чем раз в год.

Еврокомиссия разработала пакет мер по уходу от доллара.

Доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал.



