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Экономика дня | Аудиторская палата в случае её создания выступит единым органом самоуправления

Аудиторская палата в случае её создания выступит единым органом самоуправления аудиторских организаций.
С 1 января 2019 г. физлица смогут обращаться для подачи налоговой декларации по подоходному налогу в любую налоговую на территории страны.
Внесения изменений в Налоговый кодекс будут проводиться не чаще, чем раз в год.
Еврокомиссия разработала пакет мер по уходу от доллара.
Доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал.