Авария на трассе Ивацевичи - Столин

Ограждение буквально проткнуло машину насквозь. Пострадали два пассажира - это 17-летняя девушка и 20-летний молодой человек. Об их повреждениях в ГАИ ничего не уточняют. Сообщается, что авария произошла около семи часов вечера на трассе Ивацевичи - Столин. За рулем Chrysler Stratus ехал 21-летний житель Ольшан. По данным дорожной милиции, на закруглении дороги влево водитель неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и допустил наезд на металлический барьер. Пострадавших увезли в больницу.