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Авария в Пружанском районе в поселке Шерешево закончилась гибелью пожилого мужчины
10.10.2018
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Авария в Пружанском районе в поселке Шерешево закончилась гибелью пожилого мужчины10.10.2018
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Авария в Пружанском районе в поселке Шерешево закончилась гибелью пожилого мужчины
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Неожиданный маневр велосипедиста привел к трагедии. Авария в Пружанском районе в поселке Шерешево закончилась гибелью пожилого мужчины. По предварительной информации ГАИ, по дороге ехал грузовик МАЗ с прицепом, им управлял 50-летний житель Брестского района. Навстречу большегрузу, но по тротуару, двигался 61-летний местный житель на велосипеде. Неожиданный маневр пожилого мужчины и его двухколесный транспорт оказался на дороге. Водителю МАЗ уйти от столкновения не удалось. От полученных травм велосипедист погиб.