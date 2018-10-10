Неожиданный маневр велосипедиста привел к трагедии. Авария в Пружанском районе в поселке Шерешево закончилась гибелью пожилого мужчины. По предварительной информации ГАИ, по дороге ехал грузовик МАЗ с прицепом, им управлял 50-летний житель Брестского района. Навстречу большегрузу, но по тротуару, двигался 61-летний местный житель на велосипеде. Неожиданный маневр пожилого мужчины и его двухколесный транспорт оказался на дороге. Водителю МАЗ уйти от столкновения не удалось. От полученных травм велосипедист погиб.