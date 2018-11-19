Беглых наркодилеров взяли в Беларуси

В нашу страну молодые люди не приехали, а, скорее, сбежали от наказания. А ответственность им грозила как раз за сбыт дурманов. Правда, дельцы оказались весьма отчаянными. Здесь они вновь занялись знакомым ремеслом. Причем засветиться успели в нескольких регионах Беларуси. Но финал был предсказуем. На след пары вышли милиционеры. Как результат - планы беглецов были разрушены, а бизнес закрыт. Что теперь ждет самих дилеров - узнала Карина Пашкова.

В Беларусь 20-летние парень и девушка приехали неслучайно. Это так называемый побег. Скрывались от наказания за сбыт наркотиков. По данным милиции, изначально дурманами дилеры торговали в другой стране. Но работа их не осталась незамеченной, пришлось уходить от преследования. Тем временем дельцов объявили в межгосударственный розыск СНГ.

Сначала молодые люди забирали крупную партию наркотика - около 50 граммов. После дурман они расфасовывали на более мелкие дозы, примерно по 0.5 грамма, и снова через тайники продавали.

Надо сказать, что трудились закладчики с особой осторожностью. Чтобы оставаться незамеченными максимально долго, каждые три дня они снимали все новые помещения для своей работы. Однако задержали приезжих гастролеров в Дзержинском районе. Там они арендовали дом, где занимались фасовкой наркотика.