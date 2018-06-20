Белорусские пограничники пресекли канал нелегальной миграции в Евросоюз

Преступную группу задержали в пункте пропуска "Каменный Лог". По оперативной информации, российскую фуру решили обследовать в боксе углубленного досмотра. Во время проверки оказалось, что в опломбированном полуприцепе прятались трое граждан Шри-Ланки без документов двадцати пяти - двадцати восьми лет. Как позже пояснили сами задержанные, они пытались выехать в страны ЕС в поисках лучшей жизни.