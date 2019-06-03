Только мы рассказали о ребятах в прошлом выпуске, как они взяли и победили на престижном конкурсе в Барселоне. Речь о проекте Ойпер, который с помощью искусственного интеллекта определяет одежду по видео и фото,а также выдает варианты, которые можно купить в интернет.

Наши ребята участвовали в престижной выставке в сфере электронной торговли Retail & Brand Experience World Congress в Барселоне и выиграли в конкурсе, который проводился в рамках ивента. Проект Ойпер признан лучшим за свою технологию будущего - возможность покупать вещи прямо из видео, выбирать одежду любимых героев и заказывать ее онлайн.

Белорусский проект RocketBody оценивается в 10 миллионов долларов. Именно такую цифру привел основатель стартапа Тимофей Липский на одной из международных конференций. Уникальность спортивного приложения белорусов в том, что они первые в мире начали снимать электрокардиограмму с руки – с помощью «умных часов».

Сегодня белорусская команда RocketBody работает над совершенствованием своего продукта. Рынок измерения электрокардиограммы по руке во всем мире пока еще в зачаточном состоянии и у разработчиков есть время на совершенствоание технологии. Проект активно сотрудничает с Эппл-вотч. Основатель компании поделился своими планами.