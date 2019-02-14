Экономика дня | Белорусы четвертый месяц увеличивают рублевые вклады, в январе рекордный приток 14.02.2019

Экономика дня | Белорусы стали больше тратить 12.02.2019

Экономика дня | Ввод в эксплуатацию второй взлетно-посадочную полосы в аэропорту «Минск» 07.02.2019

Экономика дня | Беларусь в 2019 войдет в параметры программы среднесрочного развития 13.11.2018

Сфера интересов | Беларусь налаживает поставки в Украину сжиженного углеводородного газа 07.11.2018

Экономика дня | В Минске подводят итоги "Кастрычніцкага эканамічнага форума" 06.11.2018

Новости. Центральный регион | Увидим и расскажем о беспилотных БелАЗах 04.11.2018

Маршрут построен | Окрестности Пинска 03.11.2018

Iснасць | 03.11.2018 03.11.2018

Клуб редакторов | Тема обсуждения: "Сохранить мир!" 02.11.2018

Сфера интересов | Белорусские стартапы зарекомендовали себя на мировой арене 02.11.2018

Экономика дня | Нефть марки Brent все-таки не смогла удержаться над уровнем в $75 долларов и сегодня 01.11.2018

Сфера интересов | Беларусь – Армения – новые направления сотрудничества 01.11.2018

Сфера интересов | В 1,5 раза больше прибыло туристов за три месяца действия 30-дневного безвиза 31.10.2018

Экономика дня |Система жилищных строительных сбережений и ипотека могут заработать в Беларуси к 2020 30.10.2018

Твой город | Столица стремится к статусу эко-дружественного города 28.10.2018

Экономика дня | Белорусским банкам запрещают менять ставки по кредитам в одностороннем порядке 25.10.2018

Экономика дня | Стоимость Brent потеряла почти 2%, котировки достигли $78,6 за баррель 23.10.2018

Экономика дня | Авторынок Беларуси в третьем квартале взлетел 18.10.2018