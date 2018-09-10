Богатый арсенал изъят у любителя охоты в Лельчицком районе

Шесть ружей, полтора килограмма пороха и почти километр сетей. Это далеко не весь «улов» инспекторов природоохраны и сотрудников милиции. В Лельчицком районе правоохранители навестили местного жителя и, как оказалось, не зря. На участке возле дома 48-летний мужчина соорудил настоящий тайник, чтобы скрыть нелегальное хобби. В деревенском туалете он построил двойную стену, где и хранил охотничью атрибутику. Также на чердаке дома защитники флоры и фауны обнаружили 16 сетей, а во дворе - самогонный аппарат. Известно, что несколько лет назад у нарушителя уже конфисковали незарегистрированное оружие, но на ошибках он так и не научился. Продолжит Елизавета Лакотко.

Антигерой нашей истории уже не в первый раз попал в поле зрения правоохранителей. Мужчина был, как говорят, на карандаше у милиции. Несколько лет назад в его владениях обнаружили 4 нелегальных ружья. Это и послужило поводом, чтобы вновь навестить нарушителя.

Не ушли с пустыми руками сотрудники милиции и в этот раз. Осматривая территорию вместе с защитниками флоры и фауны, в деревенском туалете они обнаружили 6 ружей, полсотни патронов, а также полтора килограмма пороха. Эта охотничья атрибутика была спрятана за двойной стеной, которую мужчина соорудил в надежде спрятать доказательства темного хобби.