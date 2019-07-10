Более десятка жертв в возрасте от 2 до 14 лет. Это признание мужчины, подозреваемого в целом ряде преступлений, в том числе и изготовлении детской порнографии. СК завершил расследование громкого дела. О задержании главного фигуранта мы рассказывали еще в марте. По данным следствия, летом 2015 года 40-летний минчанин познакомился с двумя жительницами Новополоцка и предложил дамам сделать бизнес на своих несовершеннолетних дочерях – на тот момент им было 2 и 4 года. А уже через год появились первые порнофильмы с участием девочек, которые впоследствии продавались за рубеж. По данным Интерпола, покупателями были пользователи из Германии, Испании, России и Ближнего Востока. Были случаи, когда иностранцы приезжали в Беларусь для близкой встречи.

Владимир Королев изучил материалы уголовного дела. Информация о том, что в нашей стране есть причастные к распространению порнографии, поступила белорусским силовикам из-за рубежа. О задержании главного фигуранта - 40-летнего жителя Минска - мы рассказывали еще в марте. Сейчас подозреваемый дает признательные показания. По данным следствия, летом 2015 года в Ушачском районе подозреваемый познакомился с двумя жительницами Новополоцка. Мужчина предложил дамам сделать бизнес на своих несовершеннолетних дочерях - на тот момент им было 2 и 4 года. А уже через год появились первые фильмы с участием девочек. По данным Интерпола, такой контент продавался Германию, Испанию, Россию и страны Ближнего Востока. Были случаи, когда иностранцы приезжали в Беларусь для личного знакомства с детьми.

Теперь гость из Ближнего Востока объявлен в международный розыск. Установлено, что за 3 года главным фигурантом изготовлено несколько десятков порнороликов с участием детей. В рамках расследования правоохранители изъяли у подозреваемого компьютерную технику и цифровые носители. Там находилось порядка двух терабайт информации, часть из которых была зашифрована и хранилась в криптоконтейнерах. Специалистами ГКСЭ проведен ряд экспертных исследований, которые приобщены к материалам уголовного дела.