Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз запчастей для промышленного оборудования

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05.09.2018
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В пункте пропуска "Козловичи" остановили грузовой ДАФ, который перевозил 490 новых деталей без декларирования. Контрабанду обнаружили в грузовом отсеке среди легальных изделий. Стоимость груза оценили в 29 000 рублей. Как сообщили в ГТК, по документам товар следовал в Россию, отправителем является швейцарская фирма. По факту нарушения начат административный процесс. Санкция статьи предусматривает штраф до 30 процентов стоимости груза без конфискации.