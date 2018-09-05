Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз запчастей для промышленного оборудования

В пункте пропуска "Козловичи" остановили грузовой ДАФ, который перевозил 490 новых деталей без декларирования. Контрабанду обнаружили в грузовом отсеке среди легальных изделий. Стоимость груза оценили в 29 000 рублей. Как сообщили в ГТК, по документам товар следовал в Россию, отправителем является швейцарская фирма. По факту нарушения начат административный процесс. Санкция статьи предусматривает штраф до 30 процентов стоимости груза без конфискации.