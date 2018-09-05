RU
BY
ENG

3.44 RUB

3.41 USD

3.58 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
НовостныеИнтервьюРасследованияТок-шоуЭкономическиеИнформационно-аналитическиеПознавательныеХроникально-документальныеСпортивныеРазвлекательныеКонцертыВажные событияФильмыАрхив видеогалереи
PROигрыРемаркаЯ знаю . 2 сезонЯ знаю . 3 сезонЯ знаю. 4 сезонЯ знаю. 5 сезонЯ знаю. 6 сезонОбсудим с Марией ПетрашкоЗасекреченная войнаТрудовой фронтКрылья ПобедыФильмыСлавянский базар 2023Успеть до полуночи

Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз запчастей для промышленного оборудования

05.09.2018

Выпуски

21 видео

Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз запчастей для промышленного оборудования

В пункте пропуска "Козловичи" остановили грузовой ДАФ, который перевозил 490 новых деталей без декларирования. Контрабанду обнаружили в грузовом отсеке среди легальных изделий. Стоимость груза оценили в 29 000 рублей. Как сообщили в ГТК, по документам товар следовал в Россию, отправителем является швейцарская фирма. По факту нарушения начат административный процесс. Санкция статьи предусматривает штраф до 30 процентов стоимости груза без конфискации. 