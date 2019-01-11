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БССР. Неизвестная история. Александр Червяков

11.01.2019

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21 видео

БССР. Неизвестная история. Александр Червяков

Почему Червяков утратил должность председателя Совета народных комиссаров? Действительно ли он давал обвинительные показания против своего друга Купалы? Ответы в серии, съемки которой проходили в Минске, Москве и Смоленске.

В фильме появляетсяполный тезка своего деда Александр Григорьевич Червяков. Он рассказываето том, как сложилась судьба его семьи после того, как Червяков покончил жизнь самоубийством. Рассказываето взаимоотношениях Червякова и Сталина, а также о том, какая версия существует у его семьи по поводу причины самоубийства дедушки.