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БССР. Неизвестная история. Вильгельм Кнорин
Он написал первую историю советской Беларуси, но именно ему принадлежит фраза "Белорусы не являются нацией".
Он, коренной латыш, выучил в совершенстве белорусский язык, но только после того, как партия сказала: "Надо".
Он ни разу не пошел против партийной линии, но все равно стал жертвой репрессий.
Одни называли его элитой красной профессуры, а другие - злым гением. Так каким он был на самом деле?