Смотреть онлайнПрограмма ТВ
НовостныеИнтервьюТок-шоуРасследованияИнформационно-аналитическиеЭкономическиеХроникально-документальныеПознавательныеРазвлекательныеСпортивныеФильмыКонцертыВажные событияАрхив видеогалереи
PROигрыРемаркаЯ знаю . 2 сезонЯ знаю . 3 сезонЯ знаю. 4 сезонЯ знаю. 5 сезонЯ знаю. 6 сезонОбсудим с Марией ПетрашкоЗасекреченная войнаТрудовой фронтКрылья ПобедыФильмыСлавянский базар 2023Успеть до полуночиВ режиме правдыПро гаджетыС днем Победы!СделаноЭкономика дня

БССР. Неизвестная история. Вильгельм Кнорин

Он написал первую историю советской Беларуси, но именно ему принадлежит фраза "Белорусы не являются нацией".
Он, коренной латыш, выучил в совершенстве белорусский язык, но только после того, как партия сказала: "Надо".
Он ни разу не пошел против партийной линии, но все равно стал жертвой репрессий.
Одни называли его элитой красной профессуры, а другие - злым гением. Так каким он был на самом деле?