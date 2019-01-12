БССР. Неизвестная история. Вильгельм Кнорин

Он написал первую историю советской Беларуси, но именно ему принадлежит фраза "Белорусы не являются нацией".

Он, коренной латыш, выучил в совершенстве белорусский язык, но только после того, как партия сказала: "Надо".

Он ни разу не пошел против партийной линии, но все равно стал жертвой репрессий.

Одни называли его элитой красной профессуры, а другие - злым гением. Так каким он был на самом деле?

