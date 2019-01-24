Спецоперацию провели сотрудники ГУБОП. Сообщается, что, используя различные криминальные схемы, злоумышленники забирали у гомельчан квартиры. Как правило, жертвами аферистов становились люди, ведущие асоциальный образ жизни. Сначала жулики входили в доверие к своим клиентам, а затем обманывали их и присваивали квартиры. Причем в ход шли абсолютно разные средства: от подделки документов до незаконного удержания людей. По подозрению в мошенничестве задержаны четверо мужчин и женщина. Следственным комитетом возбуждено несколько уголовных дел.