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"ЧП.BY" (31.08.2018)

01.09.2018

Выпуски

21 видео

"ЧП.BY" (31.08.2018)

- Не только причину смерти, но и подводные камни шумихи. Заявление главы СК о смерти младенца после прививки.
- Виновным - не признаю. Первая неделя суда о трагедии с гибелью детей в Могилеве.
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- Отвезла в больницу - и скрылась. Что рассказала подозреваемая в наезде на пешехода, когда на пороге ее квартиры появились инспекторы ГАИ.