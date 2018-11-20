Смотреть онлайнПрограмма ТВ
НовостныеРасследованияТок-шоуИнтервьюИнформационно-аналитическиеЭкономическиеПознавательныеХроникально-документальныеРазвлекательныеСпортивныеКонцертыВажные событияФильмыАрхив видеогалереи
PROигрыРемаркаЯ знаю . 2 сезонЯ знаю . 3 сезонЯ знаю. 4 сезонЯ знаю. 5 сезонЯ знаю. 6 сезонОбсудим с Марией ПетрашкоЗасекреченная войнаТрудовой фронтКрылья ПобедыФильмыСлавянский базар 2023Успеть до полуночиВ режиме правдыПро гаджетыС днем Победы!СделаноЭкономика дня

Выпуски

21 видео

Чудесное спасение. Пенсионера из горящего дома вывел сосед

И еще одно чудесное спасение, на этот раз в городе Хойники. Пенсионера из горящего дома вывел сосед. Известно, что последний проходил мимо жилища своего товарища, заметил задымление в здании и немедленно отправился на помощь пожилому мужчине. В это время хозяин апартаментов и сам пытался выбраться на улицу, сосед его вывел из дома. Пенсионера сразу передали врачам. По информации МЧС, огонь уничтожил диван. Точную причину пожара специалисты пока не называют. Возможно, пламя вспыхнуло из-за неисправности отопительных приборов.