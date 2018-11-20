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21 видео
Чудесное спасение. Пенсионера из горящего дома вывел сосед20.11.2018
Оборона Отечества02.09.2024
XI Форум регионов Беларуси и России | Инновационная экономика союзного государства28.06.2024
Беларусь и Россия в одном строю | Кто пытается переписать историю?14.05.2024
Чемпионат Беларуси по каратэ 202307.04.2023
Матч-пойнт (08.11.2022)09.11.2022
Матч-пойнт (11.10.2022)14.10.2022
Матч-пойнт (27.09.2022)28.09.2022
Матч-пойнт (13.09.2022)14.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 501.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 401.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 301.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 201.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 101.09.2022
Матч-пойнт (30.08.2022)30.08.2022
Азбука спорта (26.08.2022)26.08.2022
Славянский базар в Витебске. Видеодневник (18.07.2022)19.07.2022
Славянский базар в Витебске. Видеодневник (17.07.2022)17.07.2022
Славянский базар в Витебске. Видеодневник (16.07.2022)16.07.2022
Славянский базар в Витебске. Видеодневник (15.07.2022)15.07.2022
Славянский базар в Витебске. Видеодневник (14.07.2022)15.07.2022
Чудесное спасение. Пенсионера из горящего дома вывел сосед
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И еще одно чудесное спасение, на этот раз в городе Хойники. Пенсионера из горящего дома вывел сосед. Известно, что последний проходил мимо жилища своего товарища, заметил задымление в здании и немедленно отправился на помощь пожилому мужчине. В это время хозяин апартаментов и сам пытался выбраться на улицу, сосед его вывел из дома. Пенсионера сразу передали врачам. По информации МЧС, огонь уничтожил диван. Точную причину пожара специалисты пока не называют. Возможно, пламя вспыхнуло из-за неисправности отопительных приборов.