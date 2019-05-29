Детский доктор 29.05.2019. Детские обиды

Малыши просто обожают купаться, вода для них – естественная среда, в которой они жили 9 месяцев. Это и расслабляет некоторых мам, которые забыли, что их малыш теперь дышит не через плаценту, а носом. И для того, чтобы захлебнуться – достаточно и ложки воды.

Предлагаю сегодня с головой окунуться в полезную тему купания и четко запомнить важные правила безопасности!