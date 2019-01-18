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Диспетчер ЦОУ при столичном управлении МЧС Надежда Михайлова

18.01.2019

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Диспетчер ЦОУ при столичном управлении МЧС Надежда Михайлова

Диспетчер ЦОУ при столичном управлении МЧС Надежда Михайлова рассказывает о суеверности спасателей.