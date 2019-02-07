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Экономика дня | Ввод в эксплуатацию второй взлетно-посадочную полосы в аэропорту «Минск»07.02.2019
Экономика дня | Белорусы четвертый месяц увеличивают рублевые вклады, в январе рекордный приток14.02.2019
Экономика дня | Белорусы стали больше тратить12.02.2019
Экономика дня | Беларусь в 2019 войдет в параметры программы среднесрочного развития13.11.2018
Сфера интересов | Беларусь налаживает поставки в Украину сжиженного углеводородного газа07.11.2018
Экономика дня | В Минске подводят итоги "Кастрычніцкага эканамічнага форума"06.11.2018
Новости. Центральный регион | Увидим и расскажем о беспилотных БелАЗах04.11.2018
Маршрут построен | Окрестности Пинска03.11.2018
Iснасць | 03.11.201803.11.2018
Клуб редакторов | Тема обсуждения: "Сохранить мир!"02.11.2018
Сфера интересов | Белорусские стартапы зарекомендовали себя на мировой арене02.11.2018
Экономика дня | Нефть марки Brent все-таки не смогла удержаться над уровнем в $75 долларов и сегодня01.11.2018
Сфера интересов | Беларусь – Армения – новые направления сотрудничества01.11.2018
Сфера интересов | В 1,5 раза больше прибыло туристов за три месяца действия 30-дневного безвиза31.10.2018
Экономика дня |Система жилищных строительных сбережений и ипотека могут заработать в Беларуси к 202030.10.2018
Твой город | Столица стремится к статусу эко-дружественного города28.10.2018
Экономика дня | Белорусским банкам запрещают менять ставки по кредитам в одностороннем порядке25.10.2018
Экономика дня | Стоимость Brent потеряла почти 2%, котировки достигли $78,6 за баррель23.10.2018
Экономика дня | Авторынок Беларуси в третьем квартале взлетел18.10.2018
Экономика дня | Audi впервые в истории может сменить логотип16.10.2018
Экономика дня | Ввод в эксплуатацию второй взлетно-посадочную полосы в аэропорту «Минск»
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До конца года введут в эксплуатацию вторую взлётно-посадочную полосу в Национальном аэропорту «Минск».
Недвижимость в регионах закончила 2018 год на историческом подъёме.
Цены на продукты питания в январе выросли на 1,8%.
Доллар и евро сегодня на торгах БВФБ подорожали, российский рубль подешевел.