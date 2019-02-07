Экономика дня | Ввод в эксплуатацию второй взлетно-посадочную полосы в аэропорту «Минск»

До конца года введут в эксплуатацию вторую взлётно-посадочную полосу в Национальном аэропорту «Минск».

Недвижимость в регионах закончила 2018 год на историческом подъёме.

Цены на продукты питания в январе выросли на 1,8%.

Доллар и евро сегодня на торгах БВФБ подорожали, российский рубль подешевел.

