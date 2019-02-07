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Экономика дня | Ввод в эксплуатацию второй взлетно-посадочную полосы в аэропорту «Минск»

До конца года введут в эксплуатацию вторую взлётно-посадочную полосу в Национальном аэропорту «Минск».
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