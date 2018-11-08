По официальной информации российской полиции, в результате аварии на 86-м км трассы М3 погибли трое граждан Беларуси. Шестеро наших граждан находятся в лечебных учреждениях Калужской и Московской областей, двое из них в тяжелом состоянии. Предварительно известно, что два микроавтобуса с рабочими ехали в Москву. Предполагается, что один из водителей уснул за рулем, съехал в кювет и врезался в дерево. Установлено, что автобус частный, принадлежал водителю. Он выехал накануне около семи часов вечера, авария произошла в пять утра. Все участники ДТП - уроженцы Гомеля и Кричева. Рабочие из Гомельской области ехали на вахту в Москву. Расследование инцидента продолжается.