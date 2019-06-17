Еще два ДТП со смертельным исходом. Статистика за выходные - локация Минская область. Первая авария в Смолевичском районе. По данным дорожной милиции, 47-летний водитель на Audi неправильно выбрал скорость. В какой-то момент он потерял управление и авто съехало в кювет, где опрокинулось. Шофер погиб на месте происшествия. Ремнем безопасности он пристегнут не был.



Еще одно ДТП со смертельным исходом случилось в Столбцовском районе. В данном случае, погиб пассажир. За рулем - 26-летняя автоледи. Она не справилась с управлением на дороге, машину занесло, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Отметим, что девушка-водитель, как и ее пассажир, пристегнута ремнем безопасности не была.