Сегодня стало известно, что следователи приняли к производству уголовное дело в отношении экс-директора столичного ночного клуба Dozari. По информации официального представителя СК Юлии Гончаровой, речь идет об Олеге Петкевиче. Ему вменяют подстрекательство кдаче взятки. Как говорится в сообщение ведомства, подозреваемый предлагал решить вопросы с чиновниками Минска иМинской области, вкомпетенции которых были эти проблемы. Суммы взяток, необходимых для передачи, варьировались от10 до25 тысяч долларов. И один изтаких эпизодов был задокументирован сотрудниками КГБ. Произошло это летом 2018 года, тогда бывший руководитель клуба получил 10 тысяч долларов для дальнейшей передачи неким должностным лицам. Но деньгами он распорядился по собственному усмотрению. Мужчине предъявлено обвинение и к нему применена мера пресечения ввиде заключения под стражу.