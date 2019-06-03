Экскурсия по штаб-квартире Huawei в городе Шэньчжэнь

В эфире «Про гаджеты» я нахожусь в городе Шэньчжэнь в штаб-квартире Huawei- отсюда и будет сегодняшний репортаж. Мы в центральном кампусе и сейчас поедем по территории на поезде. Кто бы мог представить? Местные пассажиры сказали, что это все офисы для работников. Скромно, не правда ли? Некоторые сотрудники не хотели переезжать из Шэньчжэнь в этот кампус, который находится под городом, потому что для них все в новинку. В таких интерьерах работать даже и не захочется. Этот город для сотрудников Huawei построили совсем недавно. Общая сумма инвестиций в строительство этого кампуса составила порядка 1,5 млрд долларов. Его начали строить в 2014 году и закончили буквально пару лет назад. Да, это все еще не сказка – я продолжаю показывать Вам офисы в штаб-квартире.



Так, мы приехали уже на производство смартфонов Huawei и нам сказали, что нельзя снимать, но я попробую сюда проникнуть и сделать хотя бы пару снимков для Вас. Вот оправдание, что нельзя снимать. Я вам хочу сказать, что на производство, конечно, никого с камерами не пустили. Зато заставили «напялить» такую спец. одежду. Мне кажется, что я даже немножко похож на Марио.



С одной стороны может показаться, что мы на китайском базаре, а нет. Смартфоны, «умные» колонки, наушники беспроводные продаются таким образом около главного офиса корпорации.



Раз не дали снять на официальном производстве смартфонов, то мы пришли на самый крупный электронный рынок в Шэньчжэнь. Только посмотрите на этот масштаб – «Галерея» отдыхает. Это всё электронный рынок - тут найдется любое барахло, на любой вкус и цвет, а также по оптовой цене.