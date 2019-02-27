Фиктивные поставки щепы и опилок помогли подозреваемым похитить с госпредприятия свыше 100 тысяч рублей

Деньги из дерева - фиктивные поставки щепы и опилок помогли четверым подозреваемым похитить с госпредприятия свыше 100 тысяч рублей. По данным финансовой милиции, организаторы преступной схемы от имени частного предприятия или предпринимателей оформляли накладные на поставку лесоматериала. Документы поступали в бухгалтерию для оплаты поставщикам, но самих поставок не было. Деньги фигуранты делили между собой.

Владимир Королев выяснил подробности. Среди подозреваемых в фиктивных поставках - 4 человека. По данным финансовой милиции, покупка и продажа лесоматериалов были только на бумаге. Госпредприятие заказывало у частной компании или индивидуального предпринимателя опилки или щепу. На предприятие поступала накладная, бухгалтерия перечисляла деньги, но сам товар не приходил. Хотя подпись о приемке товара стояла. Деньги участники схемы делили между собой.

Всего подобным образом была оформлена поставка щепы и опилок в количестве, превышающим 3000 кубометров, на сумму свыше 110 тысяч рублей. Как установили оперативники финансовой милиции, организаторами преступной схемы были руководитель крупного структурного подразделения кобринского предприятия и представители субъектов хозяйствования Березовского района. Именно они сейчас и являются основными фигурантами. Возбуждено уголовное дело.