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Фиктивные поставки щепы и опилок помогли подозреваемым похитить с госпредприятия свыше 100 тысяч рублей

Деньги из дерева - фиктивные поставки щепы и опилок помогли четверым подозреваемым похитить с госпредприятия свыше 100 тысяч рублей. По данным финансовой милиции, организаторы преступной схемы от имени частного предприятия или предпринимателей оформляли накладные на поставку лесоматериала. Документы поступали в бухгалтерию для оплаты поставщикам, но самих поставок не было. Деньги фигуранты делили между собой.

Владимир Королев выяснил подробности. Среди подозреваемых в фиктивных поставках - 4 человека. По данным финансовой милиции, покупка и продажа лесоматериалов были только на бумаге. Госпредприятие заказывало у частной компании или индивидуального предпринимателя опилки или щепу. На предприятие поступала накладная, бухгалтерия перечисляла деньги, но сам товар не приходил. Хотя подпись о приемке товара стояла. Деньги участники схемы делили между собой.

Всего подобным образом была оформлена поставка щепы и опилок в количестве, превышающим 3000 кубометров, на сумму свыше 110 тысяч рублей. Как установили оперативники финансовой милиции, организаторами преступной схемы были руководитель крупного структурного подразделения кобринского предприятия и представители субъектов хозяйствования Березовского района. Именно они сейчас и являются основными фигурантами. Возбуждено уголовное дело.

За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере в отношении четырех фигурантов возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет с конфискацией имущества.