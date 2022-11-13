3.66 BYN
3.13 BYN
3.37 BYN
Фильм девятый
13.11.2022
Фильм девятый
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Новый документальный проект перенесет нас в послевоенное время.
Сражения позади, но впереди – новая борьба и новые подвиги. Это фильм о людях, которые бросили все силы на возрождение страны после войны. За 12 серий документального проекта Беларусь буквально возродится из пепла.