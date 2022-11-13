Смотреть онлайнПрограмма ТВ
PROигрыРемаркаЯ знаю . 2 сезонЯ знаю . 3 сезонЯ знаю. 4 сезонЯ знаю. 5 сезонЯ знаю. 6 сезонОбсудим с Марией ПетрашкоЗасекреченная войнаТрудовой фронтКрылья ПобедыФильмыСлавянский базар 2023Успеть до полуночиВ режиме правдыПро гаджетыС днем Победы!СделаноЭкономика дня

Фильм девятый

13.11.2022

Выпуски

12 видео

Фильм девятый

Новый документальный проект перенесет нас в послевоенное время.

Сражения позади, но впереди – новая борьба и новые подвиги. Это фильм о людях, которые бросили все силы на возрождение страны после войны. За 12 серий документального проекта Беларусь буквально возродится из пепла.

Трудовой фронт

Похожие программы