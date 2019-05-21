ДТП случилось в минувшую субботу на проспекте Независимости у Национальной библиотеки. На кадрах видно, как машины начинают движение на зеленый свет, и в этот момент "Мерседес" сбивает людей на байке. По данным дорожной милиции, в момент столкновения женщина ехала на велосипеде с трехлетним ребенком. Она пересекала перекресток, не спешиваясь, и заканчивала свой переезд на красный свет. В этот момент и случился наезд. В ГАИ добавили, что дитя отделалось легкими травмами, в то время как женщина попала в больницу.