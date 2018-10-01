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Горячие танцы на крыше такси в холодный осенний вечер
01.10.2018
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21 видео
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Горячие танцы на крыше такси в холодный осенний вечер
Горячие танцы в холодный осенний вечер. В Интернете появилось видео веселья на крыше такси. Необычный случай произошел на стоянке недалеко от станции метро "Молодежная". По словам очевидцев, сперва из машины вышли несколько парней и девушка, которая вмиг оказалась наверху и стала танцевать на крыше машины. Судя по всему, извозчик был не против такой вечеринки и сам подтанцовывал веселому пассажиру.