А музыка недолго играла. Свою песню 25-летний гражданин Азербайджана допел уже в милиции. А привела его туда отнюдь не любовь к музыке, а жажда легких денег. На протяжении трех месяцев молодой человек брал в аренду музыкальные инструменты, вот только возвращать чужое имущество владельцу в планы парня не входило. По данным милиции, он трудился диджеем в одном из столичных клубов. И решил подзаработать на аппаратуре, которую брал в аренду. А потом перепродавал. Технику брал у хорошо знакомых людей, последние свое оборудование передавали, полагаясь лишь на честное слово товарища.



Известно, что некоторые инструменты задержанный продал в Россию. Среди пострадавших, по меньшей мере, 6 человек. Сообщается, что свою выручку злоумышленник оставлял в казино. Теперь правовую оценку действиям молодого человека дадут следователи.