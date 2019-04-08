В прошлом году мы рассказывали о десятках автомобилей, которые пригнали в нашу страну, но машины оказались в залоге российских банков. Мошенники наладили криминальную схему - покупали авто в кредит на территории соседней страны, продавали в Беларуси и забывали о финансовом обременении. Банки объявляли машины в розыск, в результате чего белорусские водители, сами того не подозревая, оказывались в щекотливой ситуации. Сейчас на территории России идут судебные разбирательства по таким фактам.

РусФинансБанк - единственное учреждение, которое попыталось судиться с белорусскими автомобилистами на территории нашей страны. Но дела были проиграны, поскольку в результате разбирательств было доказано, что обременения на машины ставились после того, как они были проданы в Беларуси. Нашей программе стало известно, что в отношении некоторых сотрудников этого банка возбуждены уголовные дела за фиктивное оформление залогов.

Владимир Королев

пообщался с пострадавшими и изучил решение московского суда.

3 года назад Андрей купил в Минске почти новый Kia Rio на белорусских номерах. Однако прошло время, мужчина получил повестку из суда из Москвы. Оказалось, что все это время автомобиль находился в залоге у российского банка. А постановление - конфисковать машину.

Андрей, владелец Kia Rio:

"Когда мы приехали туда, были в шоке. Если честно, в деле фигурировал человек, который прописан в Москве, авто куплено в Санкт-Петербурге, а сам банк находится в Самаре. Права не его, номер паспорта отличается, место прописки другое. В конце концов он дает объяснение, что он никаких кредитов не брал и машину не покупал. Мы приехали домой и обратились к юристам, которые сказали, что если дело дойдет до суда, у нас изымут".

Андрею удалось связаться с якобы первым владельцем машины. Мужчина пояснил, что собирается оспорить решение суда, поскольку он не был в Санкт-Петербурге, не покупал этот автомобиль, тем более не брал кредит на Kia. Почерковедческая экспертиза показала, что подпись его была кем-то подделана. Россиянин подал апелляцию и выиграл дело.

Андрей, владелец Kia Rio:

"На втором заседании суда суд обратил внимание на нестыковки и признал его невиновным. При этом параллельно выяснилось, что в Санкт-Петербурге заведено уголовное дело на работников этого самого банка, которые путем подлога документа оформляли кредиты".

Из решения суда второй инстанции стало известно, что несколько сотрудников финансового учреждения изготавливали документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, на основании которых заключались фиктивные договоры. Среди документов, которые были признаны недействительными, оказался и договор на автомобиль Андрея. Как банковские клерки могли провернуть такую аферу - загадка для российских правоохранителей.

Евгений Грачев, начальник юридического отдела

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"Получение кредита и принятие автомобиля в залог - это очень сложная процедура, многоуровневая. Она начинается с приема заявки, проверкой самого клиента, составление кредитных договоров, самого залога. В данном случае, насколько нам известно, эти залоги практически не проверялись. А сами договоры заключались после того, как авто поставлены на учет в Беларуси. Изначально было понятно, что без участия сотрудника банка очень сложно было провернуть такие схемы".

Несмотря на то, что Kia по решению суда останется у белорусского автомобилиста, машина все еще находится в реестре залогов на территории России. Продавая авто, мужчина обязан известить нового покупателя о залоге, в противном случае по Уголовному кодексу нашей страны он сам рискует стать мошенником.