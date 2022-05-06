3.54 BYN
3.26 BYN
3.41 BYN
С днем Победы! | История о простреленной шинели и чудом выжившем солдате
06.05.2022
Выпуски
8 видео
С днем Победы! | История о простреленной шинели и чудом выжившем солдате06.05.2022
С днем Победы! | История о подростке, защищавшем Родину в рядах Красной армии06.05.2022
С днем Победы! | История об отваге и раннем взрослении06.05.2022
С днем Победы! | История о том, с какими страшными ранами человек прожил всю жизнь06.05.2022
С днем Победы! | История о твердости духа и вере в себя06.05.2022
С днем Победы! | История о пулеметчике, который несмотря на ранение все равно рвался на фронт06.05.2022
С днем Победы! | История о том, чего стоили боевые ордена и медали06.05.2022
С днем Победы! | История о чудесном спасении солдата и подвигах медсестер06.05.2022
С днем Победы! | История о простреленной шинели и чудом выжившем солдате
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/8fd93b82-7e89-44b9-b2fd-140f66181887/conversions/8f4b617a-a265-420b-838a-748d038a10ee-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/8fd93b82-7e89-44b9-b2fd-140f66181887/conversions/8f4b617a-a265-420b-838a-748d038a10ee-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/8fd93b82-7e89-44b9-b2fd-140f66181887/conversions/8f4b617a-a265-420b-838a-748d038a10ee-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/8fd93b82-7e89-44b9-b2fd-140f66181887/conversions/8f4b617a-a265-420b-838a-748d038a10ee-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byС днем Победы! | История о простреленной шинели и чудом выжившем солдате
Герои ролика - Карина Братухина (12 лет) и ее прадедушка Савелий Васильевич Белый. Ушел на фронт в 18 лет. Рассказывал, что самым тяжелым испытанием было вступать в рукопашный бой, ведь приходилось смотреть в глаза врагу. На войне был тяжело контужен, но остался жив. Вернулся домой в опаленной и простреленной солдатской шинели, которая долгие годы напоминала ему о том ужасном времени.