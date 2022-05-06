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С днем Победы! | История о простреленной шинели и чудом выжившем солдате

06.05.2022

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С днем Победы! | История о простреленной шинели и чудом выжившем солдате

Герои ролика - Карина Братухина (12 лет) и ее прадедушка Савелий Васильевич Белый. Ушел на фронт в 18 лет. Рассказывал, что самым тяжелым испытанием было вступать в рукопашный бой, ведь приходилось смотреть в глаза врагу. На войне был тяжело контужен, но остался жив. Вернулся домой в опаленной и простреленной солдатской шинели, которая долгие годы напоминала ему о том ужасном времени.

С днем Победы!

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