Хакатон «Епам» с госорганами

Андрей Шубадеров, замдиректора «Епам»



То, что мы показывали – у «Епама» была огромная экспертиза. К сожалению, эта пока экспертиза там, но делаем мы ее здесь, а почему нам не сделать это в нашей стране. Тут очень важный момент. Мы готовы делать, но не все понимают, как это делать. Для этого пройдет время. Здесь находятся у нас преподаватели академии при Президенте, руководители государственной службы, где мы с вами будет пытаться рассказывать людям, принимающим решения, как делать цифровую трансформацию.



Аркадий Добкин, основатель «Епам»



Это эксперимент, потому что получится или не получится, мы узнаем потом и даже не завтра. Эксперимент заключается в том, что мы пытаемся создать условия для того, чтобы тригер для этого произошел. Мы взяли наших специалистов и не только наших и пригласили сюда экспертов из министерств, которые в практически тех же группах видят, что можно поменять и изменить. Такой инновационный консалтинг.



Есть у тебя какой-то любимый здесь проект?



Павел Либер, руководитель проекта «Епам-гараж»



Я работаю в команде, которая посвящена коммуникации между администрацией районной и жителями, то есть, например, нужно принять решения и сделать, а бюджет ограничен, то давайте мы спросим самих жителей, что им нужно и как придумать механизм, когда администрация может получать такую обратную связь. Мне кажется, что это очень прикольный проект.