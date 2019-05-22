Создание образовательного ресурса, уроки полового воспитания в школах и контроль со стороны родителей. Вопрос сексуального насилия над детьми сегодня обсудили представители МВД, Минздрава, эксперты и психологи. С 2012 года количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних увеличилось в 22 раза, говорят милиционеры. При этом треть из преступлений совершается в отношении мальчиков. Как отметили правоохранители, тенденция сохраняется - с января по апрель количество подобных злодеяний увеличилось более чем в 4 раза.



Сегодня звучали и такие инициативы, как введение школьного курса по половому воспитанию. Кроме того, уже скоро планируется внедрить в образовательный процесс использование интернет-ресурса "помогут.бай". В ближайшее время этот сайт наполнят тематическими блоками для детей и взрослых по проблематике и противодействию педофилии.