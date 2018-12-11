Экономика дня | Количество стран, в которые поставляются белорусские продукты питания, достигло 80

Количество стран, в которые поставляются белорусские продукты питания, достигло 80.

В Минске на площадке БУТБ открылось представительство Узбекской товарно-сырьевой биржи.

Эксперт: декабрь может стать худшим для американских фондовых индексов за 70 лет.

В Китае запретили продажу ряда старых моделей смартфонов компании Apple.

Последнюю банкноту номиналом 500 евро выпустят в апреле 2019 года.

