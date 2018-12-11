3.66 BYN
3.09 BYN
3.51 BYN
Экономика дня | Количество стран, в которые поставляются белорусские продукты питания, достигло 80
Количество стран, в которые поставляются белорусские продукты питания, достигло 80.
В Минске на площадке БУТБ открылось представительство Узбекской товарно-сырьевой биржи.
Эксперт: декабрь может стать худшим для американских фондовых индексов за 70 лет.
В Китае запретили продажу ряда старых моделей смартфонов компании Apple.
Последнюю банкноту номиналом 500 евро выпустят в апреле 2019 года.