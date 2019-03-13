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Крупная партия альфа-ПВП и курительных смесей изъята оперативниками в Жодино
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Крупная партия альфа-ПВП и курительных смесей изъята оперативниками в Жодино
Спецоперация по задержанию минеров продолжалась несколько дней, в результате была ликвидирована сеть распространителей запрещенных веществ на территории Минска, Борисова и Жодино. Из незаконного оборота правоохранителям удалось изъять 600 граммов наркотических и психотропных веществ.
Сами фигуранты покупали запрещенные вещества через Интернет, а после забирали товар из тайников и расфасовывали на мелкие партии, передавая психотропы следующей цепочке минеров. Что сейчас грозит подозреваемым, выяснил Владимир Королев.
Это кадры обыска у подозреваемых. Правоохранители выявили крупную наркосеть по распространению особо опасного психотропа альфа-ПВП и курительных смесей в Минске, Борисове и Жодино. Задержанных - три человека. Общая сумма изъятого - более 50 000 рублей.
В милиции заявляют, что с поставщиками наркотика подозреваемый общался через Интернет, где ему и сообщали координаты тайников с крупной партией товара. В ходе обыска у парня изъяли полкилограмма различных психотропов, а также необходимое для расфасовки оборудование.
При себе у закладчиков также была найдена партия наркотиков - у каждого около 50 граммов альфа-ПВП и курительных смесей. Благодаря геолокации в телефоне правоохранителям удалось ликвидировать на территории Минской области тайники и закладки. Установлено, что все задержанные - работники одного интернет-магазина по продаже наркотиков. Расследование продолжается.
В отношении каждого из фигурантов следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков и прекурсоров с целью продажи. Санкция статьи предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.