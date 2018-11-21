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Крупное ЧП на улице Берута. Средь бела дня загорелась квартира

21.11.2018

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21 видео

Крупное ЧП на улице Берута. Средь бела дня загорелась квартира

Смертельный пожар и массовая эвакуация. Крупное ЧП произошло накануне в столице. На улице Берута средь бела дня загорелась квартира на первом уровне пятиэтажки. Площадь пожара составляла 10 квадратных метров. Из соседних апартаментов при помощи кислородных масок выведены 4 человека, в том числе двухлетний ребенок. Из подъезда также эвакуирован 21 человек. В горящей комнате обнаружен труп мужчины. Выяснилось, что это безработный, который зашел в гости к своей знакомой. Самой хозяйки жилья в момент возгорания дома не было. Пожар ликвидировали - его причина пока неизвестна, рассматриваются несколько версий.