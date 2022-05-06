С днем Победы! | История о пулеметчике, который несмотря на ранение все равно рвался на фронт

Герои ролика - Ксения Горбач (9 лет) и ее прадедушка Николай Михайлович Горбач. В 22 года ушел на фронт, стал пулеметчиком. В сражении получил ранения и контузию, но все равно рвался в бой. Каждый раз вспоминал пережитое с грустью и со слезами на глазах. Семья бережно хранит все медали и ордена Николая Михайловича.