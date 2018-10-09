Кто и как опустошал кассу магазина по продаже автозапчастей, выяснили следователи

За помощью к правоохранителям обратились сотрудники компании, которой и принадлежала торговая точка в Минском районе. Инвентаризация раскрыла так называемые недостатки в работе лавки и как результат - недостачу в кассе. Как выяснили следователи, 37-летний житель столицы работал заведующим в магазине. Мужчина воспользовался своим положением и, видимо, решил подзаработать нелегально. Кассу он опустошал в течение пяти лет. А схема следующая. Имея доступ к специальной программе предприятия, сотрудник заказывал на основном складе необходимую клиенту автозапчасть. Когда товар приходил в магазин, работник оформлял документы на возврат покупки, которая якобы не пригодилась несуществующему клиенту. Но деньги человеку вернуть за товар надо, вот и брал их мужчина из кассы в свой кошелек. В итоге сумма ущерба порядка 75 тысяч рублей. В СК сообщили, деньги он тратил на личные нужды, возврат долгов, кредитов, а также делал ставки в букмекерских конторах. Действия подозреваемого квалифицированы по статье «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере». Должности нечестный сотрудник, естественно, лишился. К нему применена мера процессуального принуждения - обязательство о явке.