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В режиме правды | Кто создает информационные бомбы, давит на психику и стучится к нам в соцсети
09.03.2022
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В режиме правды | Кто создает информационные бомбы, давит на психику и стучится к нам в соцсети
Кто зарабатывает на конфликте в Украине, используя народ как живой щит и подопытных, на которых можно снова откатать технологии гибридных войн? Как создаются и действуют на психику информационные бомбы? И кто все эти люди, которые назойливо стучатся к нам в соцсети и мессенджеры, чтобы рассказать о каких-то фактах. Максимально простым языком эта тема сегодня от людей из народа в проекте "В режиме правды".
"Нет войне, мы за мир!" - звучат призывы, толкают выходить на улицу. Лозунгами бомбардированы соцсети и мессенджеры. Терабайты информации в картинках давят на психику. Они как навязчивая реклама стучатся к каждому пользователю, как только тот запускает нужный ему контент. Появилось множество настойчивых незнакомцев, желающих по доброте душевной открыть нам глаза на происходящее. Что это - реальная добродетель? Или все же бизнес на волне хайпа - адресная, целевая, да, та самая реклама, всплывающая в окошках? В режиме правды говорим сегодня о психологическом прессинге, с которым столкнулись в эти дни белорусы.