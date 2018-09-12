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Квартет жуликов подозревается в серии разбойных нападений в России
12.09.2018
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Квартет жуликов подозревается в серии разбойных нападений в России
Офисы, букмекерские конторы и магазины. Квартет жуликов подозревается в серии разбойных нападений в России. Полиция задержала 4 молодых людей по горячим следам. Как сообщает сайт МВД России, это мужчины в возрасте от 19 до 26 лет, все они из ближнего зарубежья. Вероятно, задержанные - уроженцы Центральной Азии. Во время осмотра машины злоумышленников полицейские нашли маски, перчатки, деньги и два пневматических пистолета. По имеющейся информации, первый разбой был совершен фигурантами в городе Обнинске. Утром несколько человек ворвались в помещение продовольственного магазина, где, угрожая работникам оружием, совершили кражу денег из кассы, после чего скрылись с места происшествия в неизвестном направлении. Через несколько дней по аналогичной схеме подверглись нападению 2 букмекерские конторы, расположенные в Обнинске и Калуге. Администратор одного из заведений сумел быстро сообщить в полицию о произошедшем. Спустя несколько минут грабители были уже задержаны.